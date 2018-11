Los uniformados finalmente hallaron ahorcado al productor y director en una de las salas del complejo ubicado en la calle General Urquiza al 100.

Trascendió que Pacheco era foco de un "escrache" en las redes sociales por supuesto abuso sexual y violencia de género contra una de sus alumnas de teatro.

Al lugar arribó una ambulancia del SAME que constató la muerte de este hombre, cuyo cuerpo fue trasladado por los peritos forenses.

En la actualidad, Pacheco cumplía funciones de presidente y director del teatro.

Pacheco era un reconocido director y productor teatral, demás de fundador del edificio que en esta ocasión usó para suicidarse.

Dentro de las producciones de su autoría que marcaron un quiebre en el teatro argentino con la vuelta de la democracia, se encuentran "Obsesiones", "Sueños y Ceremonias", La denominada Trilogía del horror: "Memoria"-"Cinco Puertas"-"Cautiverio", "La cuna vacía", "Del otro lado del mar".

Asimismo, dirigió espectáculos de gran formato como "Tanguera", "Nativo", "Caravan", Megaevento por el Bicentenario en Mar Del Plata, "Go Go Malambo" y "The Mission", entre otros. Interviene en la causa la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 27, a cargo de Graciela Gurzi.

LEÉ MÁS

Policías de la Comisaría 1° evitaron que un demorado se suicidara

Por la crisis, el changarín héroe se quitó la vida