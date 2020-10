Recordaron a "Pechi" Quiroga a un año de su muerte

Desde hacía varios días que la que fue la esposa de Pechi, Marlene Velazquez, y sus hijos recibían llamados y consultas de muchas personas que querían saber cómo podían homenajearlo. Pero por las restricciones por el coronavirus no había muchos modos de hacerlo.

“Quisimos reunirnos, por lo menos los más allegados para poder hablar de él, pensarlo y recordarlo. Aunque lo hacemos todos los días”, comentó a LM Neuquén Velazquez, luego de dejar un gran ramo de flores blancas debajo del monolito con la placa que identifica el nombre del Paseo de la Costa desde diciembre del 2019: Horacio “Pechi” Quiroga.

Homenaje un año de la muerte Horacio Pechi Quiroga (6).jpg Homenaje un año de la muerte Horacio Pechi Qui Agustín Martínez

Hasta allí se acercaron su único hijo varón Rodrigo, y varias de sus hijas con mucha emoción de poder estar en ese lugar que su padre quiso y logró para la ciudad que gobernaba.

Varios vecinos también que pasaban por el lugar frenaban unos minutos para saludarlo. “Gracias”, fue la palabra que más se escuchó, de muchas voces, para Pechi.

“Se siente que la gente lo extraña, era una persona muy querida por su pueblo. Fueron muchos años en los que él se preparó para ser intendente. Empezó desde dirigente vecinal, concejal hasta llegar a ser intendente de Neuquén”, recordó emocionada la mujer que estuvo a su lado por varios años.

Tanto ella como su hija Ayelén Quiroga comentaron que no se fue con la angustia de “no haber sido gobernador de Neuquén”. “Cuando yo lo acompañaba a los actos y luego nos subíamos al auto para volver él me decía que no le molestaba perder, que se quedaba con el cariño de la gente”, relató Ayelén.

En esa despedida estaba también el actual concejal Marcelo Bermúdez quien quiso recordarlo como una persona “muy optimista”, un “luchador que siempre tuvo muy claras las cosas que quería hacer para su ciudad”.

Homenaje un año de la muerte Horacio Pechi Quiroga (7).jpg Agustín Martínez

“Mi papá cambió la cara de Neuquén, ganó un pueblo y dejó una ciudad. No lo digo porque era mi padre, pero fue el mejor intendente que tuvo esta ciudad”, aseguró su hijo.

Julieta, su hija más chica, también quiso recordarlo con una sonrisa y comentó que si hubiera estado vivo durante este año de pandemia por el coronavirus seguramente ellos hubieran tenido que “luchar” para que no salga y se cuide. “Él hubiera estado para defender los derechos de todos los ciudadanos”, consideró por su parte su hija Ayelén, diputada provincial.

También el legislador Cesar Gass recordó a “Pechi” Quiroga en el primer año de su muerte y dijo que “dejó una ciudad para estos tiempos”.

“Dejó el Municipio con las cuentas saneadas aun sabiendo que ya no iba a poder ser candidato y lo hizo sea quien sea el próximo intendente, sin importarle su color político para que Neuquén siga siendo la ciudad más importante de la Patagonia”, manifestó Gass, quien además agregó: “Lo recuerdo con esa convicción y fuerza que tuvo desde antes de ser intendente y con la que pudo transformar esta ciudad en sus 20 años de gestión”.

Cementerio

Durante la mañana la familia de Pechi Quiroga, amigos y dirigentes políticos se congregaron en el panteón donde descansan los restos del ex intendente, en el cementerio de Neuquén.

Homenaje un año de la muerte Horacio Pechi Quiroga (10).jpg Agustín Martínez

Allí el diputado nacional David Schlereth fue el encargado de decir una oración para recordar al que fue su amigo y líder político.

Durante esas palabras para su padre, tanto el hijo como sus hijas lloraron con mucha fuerza la repentina partida de Pechi.

La arquitecta Cristina Genga diseñó, a pedido de Marlene y sus hijas, el sobrio panteón donde descansan los restos del ex intendente que hoy estaba lleno de flores.