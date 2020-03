Reformarán la caja jubilatoria sin "afectar derechos"

En el arco opositor, el anuncio causó revuelo, porque se trata de un tema sensible que ya se venía discutiendo con altibajos en una mesa con los gremios estatales. En la mayoría de los bloques, veían bien que se lleve el debate al ámbito legislativo, pero había dudas sobre la "letra chica" de la reforma.

Gutiérrez anunció que presentará un proyecto de ley a través del ISSN para solucionar el desequilibrio de la caja jubilatoria, sin más detalle. Sólo aclaró que se cuidará de "no afectar ningún derecho adquirido" con esta reforma.

Anticipó que, a través de un segundo proyecto de ley, elevará del 1,4 a 2,1 por ciento "la tasa por las transferencias entre privados sin indivisibilidad" en las áreas hidrocarburíferas concesionadas "y esta ley también tendrá afectación directa para el pago de las jubilaciones en la provincia".

Aclaró que no creará un tributo nuevo, sino que se ampliará el impuesto de Sellos a las cesiones de derechos sobre áreas petroleras.

También anunció un tercer proyecto para cobrar dos tasas nuevas por los servicios extraordinarios de la Policía, una para los llamados "adicionales" y otra por verificación de automotores, que se destinarán a solventar la caja de retiros voluntarios del personal de la fuerza.

Remarcó que "los sistemas previsionales están en crisis en todo el mundo" porque se alargó la esperanza de vida y abogó por una "solidaridad intergeneracional" para cumplir con los años de aportes suficientes para que el régimen funcione.

En la oposición, la mayoría destacó que lleve el debate jubilatorio al recinto, aunque había dudas sobre cómo se cubrirá el rojo en el ISSN.

"Como lo han expresado los gremios convocados, el piso es no tocar la edad ni los aportes de los trabajadores, todo lo demás se puede discutir", opinó la diputada Soledad Martínez, del Frente de Todos. Señaló que, como no hay nada concreto, no están claras las modificaciones que se impulsan.

César Gass, de Juntos por el Cambio, reclamó que no se presente un proyecto "a libro cerrado" y adelantó que está dispuestos a colaborar "si permiten mostrar otras miradas para solucionar este problema".

"Con las jubilaciones, vamos a tener que tener la madurez suficiente para llegar a un proyecto que abarque a todos y deje satisfecha a la opinión pública; por ahora, me parece saludable que se ponga el tema sobre la mesa", razonó Carlos Sánchez, de Unión Popular.

