"Regalada": una idea emprendedora por la amistad

Sobre la calle Puerto Gaboto al 4800 hay una puerta de madera que conduce a la amistad. Eso lo saben las miles de personas que alguna vez se tomaron una cerveza en Árbol, cuando no había cuarentena, y no existían fronteras para el abrazo. Ahora, al cruzar la puerta, el jardín está medio despoblado: siguen los perros y los gatos, las plantas y las esculturas de hierro, siguen las mesas y las banquetas. Pero donde antes había gente, ahora hay regalos.

La idea de un sorteo “masivo” por el día del amigo se le ocurrió a Antonella, que tiene un emprendimiento llamado Cíclica, dedicado a la venta de productos vinculados a la gestión menstrual consciente. Ella participaba de las ferias Varietés que se venían haciendo en el patio cervecero y, al ser interrumpidas por el coronavirus, le surgió la inquietud de “reinventarse arrastrando a todos sus compañeros emprendedores”. Por eso le llevó la idea a Paz, quien motoriza el espacio cultural y gastronómico Árbol desde hace ya ocho años. “Anto planteó la situación y decidimos salir al 20 de julio con algo más inclusivo que un sorteo tal cual como se viene dando en Instagram 'de etiquetá a tu amigo y dale like a la publicación”, comienza Paz. Por eso, crearon una red física con sus emprendimientos, en la red de redes: sumaron 42 emprendimientos locales a un mega sorteo que dieron en llamar “la regalada masiva”. Se trata de un mecanismo que combina los aspectos más importantes para sobrellevar el emprendedurismo y la amistad, en momentos de aislamiento social.

El primer aspecto a destacar es que la alianza de este grupo de jóvenes -que adquirió una cara virtual por la pandemia- ha trascendido estos límites al punto de que los está consolidando como una verdadera comunidad: solidaria, fuerte y perdurable. Lo otro, es que las personas que se interesan en el sorteo pueden conocer más a fondo de qué se tratan los proyectos, solidarizarse con ellos, y de paso, involucrar a un amigo para que salga beneficiado en ocasión de la fecha. Y lo constructivo lo explica Paz cuando dice que “participar hizo que veamos las falencias y necesidades que teníamos en nuestros perfiles, esas cosas por mejorar”. Mediante esta escuela abrupta y veloz que propició el sorteo: aquellos que no tenían cuenta se la abrieron, otros les dieron prolijidad a sus fotos, al mensaje, definieron públicos, es decir, gestionaron pequeñas acciones que ayudan a afianzar el proyecto emprendedor. Cuatro pájaros y ningún tiro.

¿Y cómo funciona esta regalada? Los 42 emprendimientos publican el mismo flyer de la regalada para lo cual donan un regalo cada uno. Los usuarios deben etiquetar a la persona que quieren que se gane el regalo bajo la consigna “me anoto para regalar a” (y arrobar a esa persona) debajo del afiche del sorteo. “El 20 de julio, los usuarios que participaron del sorteo en cada uno de los emprendimientos, tendrán la chance de entrar al gran sorteo, donde en total habrá 42 ganadores”, explica Paz.

SFP_Sorteo-de-emprendedores-(11).jpg

Un millón de amigos

Para Agustina, vecina de la cervecería, y dueña de “Luna de lana” tejidos de crochet, involucrase en la idea le trajo 150 seguidores nuevos a su cuenta de Instagram, cientos de me gusta a sus creaciones, un montón de consultas y lo que es más importante, unas cuantas ventas. “Yo dije voy a participar para que me conozca el barrio y finalmente me superó, estoy más que sorprendida y agradecida”, cuenta.

Gabriela, impulsora de “Cuando estés acá”, que hace cambiadores, baberos, almohadones, y pañales de tela para bebés, relata que está muy satisfecha porque no sólo aumentó su caudal de seguidores, sino el interés por sus productos: “Es decir ahora me conocen por el producto que yo quiero que me conozcan, que son los pañales ecológicos”.

Guillermo realiza panificados artesanales de masa madre en base a recetas pasadas y propone acercarle a la gente, un producto que se había dejado de lado. “Muchos seguidores no entendían cómo era la forma de participar y eso generó también un vínculo con la persona del otro lado; tomarte el trabajo de explicarle, es importante en estas plataformas donde tal vez todo es más rápido y efímero”, recalca.

Malen es diseñadora industrial y por el momento confecciona y produce comida con diseño, sus famosos pentágonos de cereal. “Me di cuenta que muchas veces me encontraba sola emprendiendo, y que necesitaba una apoyatura, una ayuda desinteresada, colaborativa y cooperativa para reunir fuerzas. Eso me lo dio esta idea, estamos en el agujero negro por todo lo que está pasando está bien; pero dentro de ese agujero no todo es negro puede haber mucha luz”, reflexiona.

Brenda, que realiza junto a su compañera Adriana arte en papel, concuerda con lo que simbolizó la unión emprendedora y lo relaciona con la importancia de la fecha: “A veces, cuando se normalizan situaciones cotidianas y pensás que va a ser para siempre, pero de repente esa situación cambia, empiezan a despertarse formas creativas. Hoy, por más que no te puedas ver con tu amigo a amiga lo podés llamar o ver virtualmente. Este sorteo y regalada es una manera de estar presente. Es una situación externa que no manejamos, pero que convertimos en algo hermoso”.

SFP_Sorteo-de-emprendedores-(12).jpg

Todavía hay tiempo para participar

- En Instagram, buscar las cuentas mencionadas abajo

- Seguir las cuentas que más interesen

- Dejar un comentario debajo del flyer del sorteo con la siguiente frase: "Participo para regalar a:"

- Las primeras 10 cuentas que comenten debajo del flyer de cada emprendimiento, participarán del sorteo

- Sortea el 20 de Julio desde la cuenta de @Arbolcerveza

- Los regalos se retirarán desde la cervecería Árbol el martes 21 de julio

- Emprendimientos involucrados: @afraceramica - @ailitorna - @antonia.humo - @arbolcerveza - @brote.vegan - @ceramicasdelapatagonia - @chicrear - @Chulha_art - @ciclica.ar - @closetfri - @cronopios.macetines - @cuando_estes_aca_ - @d.altri.tempi - @danielagorosito_vestidos - @delvalle.tiendasaludable - @encontra_tu_sanacion - @frolislove - @fuego_sur - @hierbasancestrales - @iem_anja - @jabones.artesanales.colores - @lacalmacremas - @lopibi - @lumiere.arte - @luna.de.lana - @paprika.nqn - @pasto.chill - @romper.el.molde - @sanfiorpasteleria - @sep_michelle - @sietepuertas_ - @sorpresapasteleria - @tallerdeceramicalagreda - @tejidoslimona - @triskel_catering - @tutanjamonarg - @Varietesencillosdetalles - @verde.lugar - @viveroalmendro - @wanderlustnqn - @danielalilianarodriguez