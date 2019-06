Regalos y parecidos

Marley fue otro que llamó la atención al compartir una vieja postal de su padre y destacar el parecido físico que tiene con su hijo Mirko, que llegó al mundo a partir de una subrogación de vientre. “Feliz día a mi papá! (Que es igual a Mirko) Y feliz día a todos los padres!”, escribió el conductor de Por el mundo. “Gracias por los saludos. ¡Acá este bebote hermoso que me dio el rol más hermoso de la vida!”, agregó más tarde.

p24-f04-faran(SCE_ID=330835).jpg

Dalma no lo saludó al Diez

En medio de la lluvia de posteos, Dalma Maradona felicitó al padre de su hija, Andrés Caldarelli, pero no saludó al suyo, Diego Maradona. Su hermana Giannina también optó por el silencio 2.0 y tampoco saludó al Kun Agüero, padre de su hijo Benjamín.

--> Listorti y un saludo a oscuras

En medio de un Día del Padre signado por el apagón eléctrico, José María Listorti hizo un divertido video en penumbras alumbrando con un encendedor. “Les quería desear un feliz día del padre a todos, que miren a sus hijos y vean la luz de su sonrisa... Bueno justo la luz, no. Bueno, que Dios los ilumine... bueno, no... Arriba, con fuerza, energía. Huy no, con energía tampoco. no emboco una”, bromeó.