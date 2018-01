Luego de que la semana pasada calentara motores reemplazando a Daisy Ros en La tarde de Radio Teen, ayer el conductor reestrenó su ciclo, que se emitirá de lunes a viernes de 19 a 22 y los sábados a la mañana, de 10 a 13.

“Más que un programa es un acompañamiento con un formato estilo magazine”, aclaró el conductor sobre la propuesta que se promociona como “un chapuzón de buena onda”. “La idea es tocar temas de interés general, deportes, espectáculos. También hacemos juegos con la gente y entrevistas, pero las vamos compartiendo en fragmentos, aunque también puede haber alguna en vivo. Yo hago pequeñas intervenciones porque es una radio netamente musical”, explicó, y agregó que está muy contento de volver a formar parte de la emisora. “La radio es muy escuchada y a mí me gusta el horario nocturno. Espero que la gente se enganche”, señaló.

Con la vuelta de Tino, la grilla diaria de la 102.5 quedó conformada por El muro de Guada con Guadalupe Celave, de 9 a 12; Ranking Radio Teen hasta las 15 y La tarde de Radio Teen a cargo de Daisy Ros, quien a las 19 le dará lugar a Dolce para que arranque su ciclo.

Embed

Combo: El envío de Tino conjugará música, actualidad, entrevistas y juegos.

Tevé porteña

Luego de hacer una maestría en periodismo en la Universidad de San Andrés, Tino se prepara para completar sus estudios con una pasantía en un canal del Grupo Clarín. “Es muy probable que haga producción en TN. Puede que arranque en abril o en junio, aún no lo tengo confirmado. Más allá de la experiencia que tengo en tele acá, quiero aprender cómo se trabaja en una gran liga”, sostuvo el ex conductor de Tarde Mix. Y agregó: “Si me dieran la oportunidad de formar parte de su equipo, aceptaría, sería espectacular. Pero voy paso a paso”, concluyó.