Regreso recargado

El intérprete de “Cómo calienta el sol”, “Hasta que me olvides” y “Por debajo de la mesa” se retiró varias veces del escenario, porque había fallas con el sonido. Muy enojado con su equipo de producción, no dudó en quejarse de su trabajo frente al público.

Explotó

“Hay mucha gente nueva en esta producción, y no quiere decir que no sean muy inteligentes, lo que pasa es que hay que acostumbrarse a los niveles, para que ustedes puedan oír mejor. No es por nada, yo, por mí, que me vuelen la cabeza, pero quiero que ustedes oigan bien”, dijo el intérprete.

A pesar del mal momento que tuvo el Sol, como le dicen en su país, llamaron la atención otros aspectos que nada tenían que ver con su interpretación. El cantante fue captado en una parte del concierto tocándose sus partes íntimas, lo que causó gran revuelo en las redes sociales.

“¿Era necesario esto? Increíble que Luis Miguel se sienta ‘go go boy’ y se pase el micrófono x allá y x acullá, cuando NUNCA lo había hecho para provocar enloquecer a las fans”, escribió un usuario que compartió el video.

“No es Maluma o uno de esos reggaetoneros para llamar la atención. Con esa voz y esa presencia no necesita hacer esos ademanes”, fue otro de los comentarios.

Renovado

Luis Miguel lució más delgado que en 2015, cuando comenzó a cancelar sus presentaciones en el Auditorio Nacional. En ese recinto el cantante ostenta el récord de asistencia, tras haberse presentado en más de 223 ocasiones.

En mayo llevará su gira a Estados Unidos y Canadá y se presentará por primera vez en el emblemático Hollywood Bowl de Los Ángeles. También actuará en Chicago, Dallas, Miami, Washington, Toronto, Montreal y Nueva York.