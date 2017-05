El juez Lijo ordenó periciar correspondencia y llamadas de Cristina Kirchner, el ex canciler Timerma, al ex secretario Legal y Técnico Carlos Zanini, y a Oscar Parrilli.

El juez federal Ariel Lijo emitió hoy órdenes de presentación a Casa de Gobierno, a la Cancillería y a la Procuración de Tesoro para obtener los correos electrónicos emitidos por cuentas oficiales y de mensajería de la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman y la ex procuradora Angelina Abbona, entre otros ex funcionarios investigados por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA.