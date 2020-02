Héctor Sánchez, director de Buenos Prácticas de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, señaló que de acuerdo con el relevamiento realizado ayer, se instalaron 2050 familias en las tomas de la Autovía Norte.

Por otra parte, indicó que en los próximos días podrán informar acerca de la situación socioeconómica de cada una de las familias. “Estimamos que a fines de la próxima semana podremos contar con esos datos”, adelantó Sánchez a LM Neuquén.

López seguirá detenido

“Tengo fuerzas para seguir peleando por todos ustedes. No aflojen, porque así como se hizo el barrio con asambleas y con lucha de todos los vecinos, vamos a seguir trabajando para que tengamos un mejor barrio”, expresó el vecinalista Armando López en un audio enviado ayer a los vecinos.

López dirigió el mensaje a los vecinos luego de que el juez de Garantías Mauricio Zabala definiera en una audiencia de revisión de cautelares, realizada ayer en Ciudad Judicial, que el vecinalista continuara detenido con prisión preventiva por instigar a la toma de terrenos y por tráfico de influencias.

“Hay una mano negra, como dicen algunos, que nos está tratando de bajonear”, aseguró López. Y agregó: “Ellos no tienen nada para probar porque nosotros hacemos todas las cosas transparentes”.

Hace una semana, la jueza Ana Malvido ordenó la prisión preventiva para López por instigar a la toma en la Bajada de Maida (la bajada de Pluspetrol), que comenzó el 25 de enero.

El jueves, un tribunal de Impugnación resolvió por mayoría declarar nulo el dictado de prisión preventiva. Sin embargo, ayer el juez definió la continuidad de la prisión por cuatro meses fundado en que, de permanecer en libertad, el acusado “podría influenciar a eventuales testigos y entorpecer la investigación”.

López reconoció que ayudó a llevar adelante la usurpación. En el allanamiento realizado a su domicilio, la Policía secuestró documentación que estaría vinculada a la causa.

-> Para Sobisch la detención de López “es injusta”

El presidente del Partido Demócrata Cristiano de Neuquén, Jorge Sobisch, expresó ayer su apoyo a Armando López y consideró que está detenido injustamente. “Nadie dice que no se lo investigue, pero hoy Armando no debe estar preso”, expresó el ex gobernador.

Sobisch junto al presidente del bloque de la Democracia Cristiana, Raúl Muñoz, y los concejales Nadia Márquez (Neuquén), Raúl Rossi (Zapala), Roxana Novoa (Mariano Moreno) y Marcial Durán (Senillosa) se reunieron en Zapala y coincidieron en brindar su apoyo a López, quien continúa detenido con prisión preventiva.

“Aprovecharon que Armando me acompañó como concejal para meterlo preso, y con eso meterme a mí una clara intención política y desviar el foco del problema”, sostuvo Sobisch.

