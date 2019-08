Reniero a Racing: "No me quería ir así del Ciclón"

Ayer, el Príncipe se realizó la primera parte de la revisión médica y habló con la prensa.

“Estoy contento. No es la manera de la que me quería ir de San Lorenzo, pero contento”, expresó el Príncipe.

Por momentos, el pase parecía estar a punto de caerse, pero finalmente se concretó. “Yo no me desesperaba porque daba todo en San Lorenzo, tenía la cabeza ahí y no pensaba en otra cosa. Ahora mi cabeza está en Racing”, concluyó el atacante.

Es el quinto refuerzo del conjunto de Avellaneda tras las incorporaciones de Matías Rojas, David Barbona, Walter Montoya y José Luis Rodríguez. Esperan que se sume a los entrenamientos con el resto del plantel durante los primeros días de la semana que viene.

Mientras, San Lorenzo ayer presentó con bombos y platillos al ex Racing Oscar Romero y a su hermano gemelo Angel .