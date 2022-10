Renunció Abel Di Luca al Ministerio de Desarrollo Social

Después de muchas especulaciones, este jueves finalmente se oficializó la renuncia del ministro de Desarrollo Social y Trabajo de la provincia, Abel Di Luca, al gabinete provincial. El funcionario había sido señalado luego de que se destapara la investigación de un caso de estafas a través con los planes sociales que otorgaba esta cartera, por un monto no inferior a los 120 millones de pesos. También se aceptó la renuncia del director de Planes Sociales, Ricardo Soiza.

"Mi renuncia está a disposición del gobernador Omar Gutiérrez desde el primer día", había enfatizado el ahora ex ministro Di Luca. Había agrado también que "cuando asumimos como ministros, sabemos que es un cargo político, que tiene una fecha de inicio y otra de duración".

A la renuncia del ministro se sumó también la de Ricardo Soiza, director de Planes Sociales de la misma cartera, que presentó este jueves su dimisión a través de una breve carta dirigida al propio Di Luca. Si bien desde hacía semanas corrían rumores sobre el posible alejamiento de ambos, la noticia se hizo oficial este jueves.

En septiembre, Soiza había dado entrevistas radiales, en las que había asegurado que que está a disposición de la Justicia. “Si hubo malversación, si hubo cosas que no debieron hacerse, cada uno se hará responsable”, espetó. Aseguró que los ejecutantes del allanamiento a su casa no se llevaron nada tras la inspección de la misma y que no había sido detenido por las autoridades, a pesar de lo que se había informado.

La estafa con planes señales fue duramente criticada por la oposición, e incluso motivó los reclamos del ex senador del MPN, Guillermo Pereyra, que había solicitado la renuncia del ahora ex ministro y que finalmente anunció una alianza con la lista azul del partido provincial para las candidaturas a gobernador de cara a 2023.

Consultado sobre las declaraciones del referente petrolero, el titular de Desarrollo Social prefirió evitar una opinión. "He mantenido silencio por respeto, y abrí las puertas de Desarrollo para que se investigue en profundidad. Para que quede todo claro, y se castigue a quien haya cometido el ilícito".

En lo que va de la semana, en el gobierno neuquino ya renunciaron cuatro funcionarios: Adrián Urrutia, ex director de Diversidad y denunciado por abuso sexual; Ernesto Seguel, subsecretario de Trabajo que también se alejó del cargo tras una denuncia que investiga acoso y abuso sexual contra una empleada de planta permanente y, en estas horas, se le suman las dimisiones de Di Luca y Soiza.

Cómo arrancó la investigación

El pasado viernes 5 de agosto, el beneficiario de un plan social llegó a la fiscalía de Asignación de Casos a radicar una denuncia. Había concurrido a un cajero del BPN para retirar el dinero de dos cuotas de un plan social que percibía, pero en la cuenta estaba casi en cero.

Por esta situación, ingresó a la entidad bancaria a realizar el reclamo correspondiente. Un ejecutivo de cuentas confirmó la documentación esgrimida por la presunta víctima y al revisar la cuenta descubrieron que ya le habían extraído el dinero, pero no solo de esas dos cuotas, sino que desde agosto de 2021 a la fecha se había producido el vaciamiento sistemático de la cuenta.

El fiscal Diego Azcarate inició una investigación por “defraudación contra la administración pública y/o peculado”.