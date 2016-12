Representante de Alario: "Si llega una buena oferta, se va"

Buenos Aires.- Sólo algunos días atrás el presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, había asegurado que el goleador Lucas Alario, una de las piezas más importantes del equipo de Gallardo, se quedaría en el club a disputar la Copa Libertadores.

Sin embargo, el que salió a contradecirlo fue el propio representante del jugador, Pedro Alave, quien aseguró que, si llega una oferta del exterior que conforme al jugador, este dejará la institución.

“Ofertas hay muchas. De las que interesan hay una o dos y las estamos evaluando. Primero tiene que llegar al número que quiere River, y aparte está el contrato del jugador que tiene que ser bueno”, lanzó el empresario.

De esta manera, marcó sus diferencias con D’Onofrio, quien había avisado que solamente se iría por la cláusula de 18 millones de euros y que la intención de la institución era retenerlo.

“La idea nuestra es que el jugador siga su carrera en Europa. Todos sabemos que en enero no es una buena fecha para ir para allá porque los jugadores están en otra condición física con respecto a los de Sudamérica. Y Lucas quiere ir y jugar, no ir a ver qué pasa a Europa. No es fácil la operación. Lo importante es que él siga creciendo futbolísticamente”, agregó el apoderado de Alario.

En el caso de no traspasarlo, el club de Núñez deberá comprarle el 40 por ciento del pase a Colón de Santa Fe, su anterior institución, en una cifra pautada en 1,4 millones de dólares. El punta, de 24 años, marcó seis goles en 13 partidos jugados por el campeonato (lleva 12 en 26) y anotó tres tantos en la consagración de la Copa Argentina. “Si me decías que la Copa Libertadores duraba seis meses, te decía que se quedaba seis meses más. Pero ahora cambió el formato de la Copa, y si hay una buena oferta de un buen club, vamos a tratar de aprovecharla y que sea buena para todos. Si hay una buena operación, en un buen club, te digo que se va”, agregó Alave.

12 goles marcó el Pipa en 26 partidos este semestre contando Torneo y Copa Argentina.