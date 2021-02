Represión en Rojas: qué pasó con la chica que es atacada en el video viral

"Si un día no vuelvo hagan mierda todo", advirtió Úrsula Bahillo (18), víctima de femicidio del policía bonaerense Ezequiel Martínez. Venía denunciando y no la oyeron. Ayer hubo pueblada en la comisaría de Rojas (Bs. As.) y la fuerza respondió con represión y detenciones. pic.twitter.com/zPV1r1QwD9