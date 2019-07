"No es que no me gustó, pero me hubiera quedado con todo de Madonna. Me faltó el rol de Gabo de machote", planteó Pampita al darles la devolución e inmediatamente Usandivaras la interrumpió: "No lo quería mostrar, si te pareció era la idea". "Siento que se repite un poco el registro de Gabo y a Flor le hace falta un compañero para darle la posibilidad de esa pareja sexual. Necesito que tenga el rol de macho para que ella sea la mina diosa y bomba", insistió la jurado. "Me gustan que rompan barreras y muestren cosas diferentes", señaló para amenizar, antes que el 6 que puso de puntaje volviera a cortar el clima en el estudio.

"Igual si hubiese sido un folclore, una salsa o cualquier otro ritmo, te lo entiendo, pero en el vogue no existe un macho mi amor. Somos todas maricas locas que te mostramos las manos y lo resaltamos", explicó el bailarín, haciendo referencia a la modalidad estilizada y moderna de house dance originada en la década de 1980 que popularizó Madonna.

"Quería el momento hot de Flor y no lo vi en toda la apuesta", dijo Pampita, sin salir de su postura. "Está bien, pero justo en esta disciplina que se llama vogue o voguing, no es necesario eso", remarcó Gabo. "Pero no hicieron solo voguin, hubo dos ritmos más", replicó la conductora de KZO, para quedarse con la última palabra.

A su turno, Flor Peña intentó distender el clima destacando la producción y el despliegue de la propuesta, pero luego se sumó al planteo de su colega y la tensión fue en aumento. "Es tan grandiosa la puesta que me falta un poco más de baile. Entiendo lo que dice Pampa de cuándo Flor va a cubrir un rol donde con Gabo no se unifiquen. Hoy no estuvo mal que haya sido así , pero los quiero ver bailar más. Hay mucha pasarela y mucha pose", dijo subrayando con sus gesto que el show presentado por el equipo no le cerraba.

"Tienen la vara muy alta conmigo, yo no soy bailarina ni pretendo serlo y lo dejo bien claro. Siento que para ustedes dos nunca es suficiente", saltó De la V apuntando a las integrantes femeninas del jurado y le pasó factura a Pampita por el pedido de "Gabo macho" que hizo en su devolución. "¡No esta bueno que sea algo distinto? ¿No bailaron las Escuderos dos chicas juntas?". postuló la participante.

"Gabo repite mucho su registro que a mi me encanta, pero te sumaría mucho tener dos pibes al lado musculosos y vos fueras un fuego en el medio", sugirió la jurado generando el rechazo del grupo trans que fue a alentar a la pareja y de Usandivaras que se tiró al piso para manifestar su indignación frente a lo que estaba escuchando.

"Eso es una elección, pero es la diversidad misma que estábamos hablando antes, de no tener prejuicios porque hoy todo es todo, que yo soy una mujerona y puedo bailar con él que es un machote para mi. Esto me hace acordar a sala celeste y sala rosada, siento como un halo de prejuicio", argumentó De la V.

"No tiene nada que ver con el prejuicio ni sentir que no puede bailar dos hombre juntos ni dos mujeres juntas", intervino Peña en defensa de Pampita. "No para nada con eso. Entiendo y me gusta el mensaje que trajeron a la pista. .. pero hay que bailar", añadió.

"Grabénse y miren las otras devoluciones. Si me decís 'hay que bailar', midamos todo con una misma vara, no soy ingenua", disparó la concursante. "Yo estoy viendo que hace un par de galas es más importante lo que se ponen que lo que sucede. En puesta estuvo fenomenal, a mi me faltó baile", sostuvo la ex Casados con hijos.

"Yo llegué hasta acá. Yo doy todo, no puedo bailar más. Tengo mis limitaciones y no sabés lo que ensayamos", sentenció indignada De la V antes de recibir un 7.

El duro ida y vuelta continuó y volvió a salir el tema de la falta de amplitud en la mirada de Pampita a la hora de considerar erótica a la pareja. "Tu pensamiento es hiper prejucioso", exclamo indignada Flor, que tras otro cruce de su partenaire con Flavio Mendoza, se fue de la pista con un total de 20 puntos.

En medio de la extensa discusión, el nombre de Pampita se convirtió en tenencia en las redes con numerosas mensajes que condenaron su postura.

Embed #Bailando2019 ganó la mole!!! No es un concurso de baile solamente la soberbia de #Pampita es insoportable! — Celeste Zayass (@CelesteZayass) 24 de julio de 2019

Embed <center< <blockquote="" class="twitter-tweet" data-lang="es"> Uy nunca voy a tener un macho al lado...

A que especie será que pertenezco?

No voy a poder dormir de la preocupación? #pampita — Daiana Ayelen Nieva (@DaianaAyelenNi1) 24 de julio de 2019

Embed #SuperBailando2019

No se gasten en arrobar mis opiniones a #Pampita, porq me tiene blockeado desde hace años. Es soberbia e intolerante.Nunca soportó ni 1 crítica. — Martín Adaro (@martinadaro1) 24 de julio de 2019

Embed #Pampita es #Granata edulcorada. Es conservadora.Igual No tiene nada de malo, no se porq se brotan?Tiene derecho a ser así.Hace ruido cuando intenta no serlo y muestra la #Hilacha.Pampita de progre y open mind no tiene nada.

#SuperBailando2019 — Martín Adaro (@martinadaro1) 24 de julio de 2019

Embed Es como pedir que cambies tu personalidad q seas + #hombre xq #Pampita quiere eso. Si estamos respetando a la persona, no importa como te sientas.Tiene q evaluar la Coreo, pedir un hombre, una mujer, eso Atrasa. En eso No estoy de acuerdo https://t.co/msN9vo5ioe — Laurie (@oli_loree) 24 de julio de 2019

Embed #Pampita todo le cuesta a Carolina, lo mismo paso con su posición sobre el aborto legal. No lo entendía. Es 100% conservadora.Tiene una mentalidad q atrasa.Lo más sincero sería q banque su postura hasta el final. Es lo q ella piensa, Se nota q su "cambio" es forzado . — Martín Adaro (@martinadaro1) 24 de julio de 2019

Embed #Pampita a ver lo que queria era ver un macho???PERO si habian 3 en la pista no entiendo? acaso necesita anteojos? — Agustina Laje (Ceci) instagram.com/@obceciva (@MaryanYaneth) 24 de julio de 2019

Embed La hilacha de la que hablo Flor fue en respuesta a la afirmación de de #pampita "para ser más femenina, tenes que tener un macho al lado" — Carlamaria (@Carlama47998338) 24 de julio de 2019