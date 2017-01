Rescatan a más de 80 animales exóticos

El propietario de la vivienda no pudo mostrar ningún papel con el que acreditara ser el dueño de todos esos animales ni tampoco ningún permiso oficial.

El propietario de la vivienda no pudo mostrar ningún papel con el que acreditara ser el dueño de todos esos animales ni tampoco ningún permiso oficial.

El propietario de la vivienda no pudo mostrar ningún papel con el que acreditara ser el dueño de todos esos animales ni tampoco ningún permiso oficial.

El propietario de la vivienda no pudo mostrar ningún papel con el que acreditara ser el dueño de todos esos animales ni tampoco ningún permiso oficial.

El propietario de la vivienda no pudo mostrar ningún papel con el que acreditara ser el dueño de todos esos animales ni tampoco ningún permiso oficial.

El propietario de la vivienda no pudo mostrar ningún papel con el que acreditara ser el dueño de todos esos animales ni tampoco ningún permiso oficial.

buenos aires

Más de 80 animales exóticos, que estaban encerrados en jaulas y en pésimas condiciones, fueron rescatados de una casa de Ituzaingó, en la zona oeste del conurbano bonaerense. Había ejemplares de 29 especies de aves, monos y una tortuga, cuya tenencia está prohibida.

Todo se descubrió a partir de una denuncia de los mismos vecinos de la vivienda, ubicada en la calle Santa Cruz. El fiscal de la UFI descentralizada de Ituzaingó, Marcelo Tavolaro, ordenó un allanamiento. Fue entonces cuando encontraron los animales, que mostraban indicios de haber sido maltratados.

Los rescataron empleados municipales e integrantes del Departamento de Flora y Fauna del gobierno provincial. “El médico veterinario Vicente Martín Ezequiel constató que los animales en su gran mayoría se encontraban en jaulas de pequeñas dimensiones y con signos de maltrato”, informaron en la Municipalidad.

En el espacio donde estaban los animales hallaron “exceso de materia fecal y restos de comida”, según indicó el veterinario. “Las cigüeñas y el flamenco no poseían cuerpos de aguas acordes para las especies, y se observó en algunas de las aves falta de coloración y plumaje deslucido”, evaluó el profesional. El propietario del lugar no pudo mostrar ningún tipo de documentación sobre los animales. Algunos no son originarios de Argentina.

Entre las aves encontraron un faisán, dos cigüeñas, un flamenco austral, un tucán, una tucaneta, tres loros barranqueros, once cocotillas, un yaco, un loro alicero, un cotorra de collar, dos calacantes cara roja, un guacamayo azul y amarillo, dos maracanás cuello dorado, cuatro urracas paraguayas, un mirlo moñudo, cuatro pepiteros de collar, un burgo, dieciséis inseparables, dos reinas moras, una lechuza alicucu, dos calacantes frente dorada, dos calacantes comunes, un carancho, una maitana, dos sietevestidos, once gallinas y un ñandai. Además, una tortuga cabeza roja y dos monos caí.

Los animales fueron cargados en camiones y puestos a resguardo del área de Fauna y Flora bonaerense. Los preservarán y les harán un seguimiento en la Estación Cría de Animales Silvestres, en La Plata.

Secos: Las cigüeñas y el flamenco no tenían cuerpos de agua acordes a su especie.

Los distintos ejemplares se encontraban en jaulas pequeñas y con evidentes signos de maltrato”.Vicente Martín. Veterinario

Llevaba 146 loros habladores en el baúl

Un joven de 26 años fue detenido en Alicia, Córdoba, por transportar 146 loros habladores en el baúl de su auto. La detención tuvo lugar en el kilómetro 133 de la Ruta 13, donde se interceptó un Chevrolet Aveo en un control de rutina. Además de los loros, llevaba dos gallinas japonesas, cinco pininas, 50 calafates grises y siete guineas, informó la Policía de Córdoba. La aves fueron secuestradas y el joven fue trasladado a una sede policial por “transporte ilegal de piezas provenientes de la caza furtiva o depredación”.