Revelan cuál es el lugar de encuentro íntimo de Wanda Nara y L-Gante

Sin embargo, poco y nada se sabe sobre esto, por lo que es muy difícil arriesgar si se trata de una relación formal, o algo más “para pasar el rato”. Pareja o no, ya no hay duda alguna que la mediática eligió al cantante por encima de Mauro Icardi, aunque claro, la ausencia del músico en el cumpleaños de Wanda no parece ser algo que la modelo haya tomado de la mejor manera.