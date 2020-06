Rial denunció que varios famosos hicieron fiestas privadas

Conduciendo el ciclo desde su casa, ya que es una persona de riesgo, el periodista encaró el tema con mucha seriedad y subrayó: "Lo importante es resistir un poco más, con el hastío que tenemos, con el enojo que tenemos, con la gente que la está pasando pésimo porque no le entra un peso. Pero se calcula que para el fin de semana del 12 de julio habría otro panorama".

Fue allí que el “intruso” hizo referencia al brote de casos que se registró en la farándula, con los positivos de Lizy Tagliani, Miguel Ángel Cherutti y Belén Francese, tras contagiarse en una grabación del programa El Precio Justo (Telefe).

"Desde acá tenemos que llevar tranquilidad. Lamentablemente, la tele hoy no es el ejemplo a seguir. Estamos preocupados en general por el aumento de casos. Además, estamos preocupados en particular porque la tele se ha convertido en un foco de infección y no nos damos cuenta", relató para luego ir, sin dar nombres, ir contra los famosos que rompieron la cuarentena.

"Algunos famosos cancherearon estas últimas semanas, haciendo fiestas privadas en sus casas. Alguna en Barrio Parque, hace dos semanas, de las cuales salieron muchos famosos contagiados, de la política, del mundo de las leyes. Muchos de ellos anti cuarentena, que se reían y en la fiesta se cagaban de la risa".

A horas de que Alberto Fernández anuncie el regreso a una posible fase 1 de la cuarentena, Rial también dejó espacio para la autocrítica: "Desde nuestra soberbia creemos que nuestro laburo es fundamental, que somos imprescindibles, creen que la pantalla nos separa del virus”, sentenció y siguió diciendo: “También creemos que hablar y opinar tanto del virus nos aleja del virus. O que nuestra opinión, opinando desde la ignorancia porque ha quedado demostrado lo ignorantes que somos los periodistas y el mal laburo que hemos hecho en esta pandemia, nos hace inmunes al coronavirus y no es así".