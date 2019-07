"Quiero decir una cosa. Acabo de ver a mi hija recién en el programa de Iúdica. No la está pasando bien, yo trato de no hablar de esos temas por respeto a mi hija, a mi nieto y a las miles de mujeres que están pasando por esa situación. Intento que se tome con la mayor seriedad posible el tema de la violencia de género", arrancó muy enojado.

"Ver a mi hija que fue a ampliar la restricción perimetral contra Facundo Ambrosioni no es linda imagen. Sobre todo, un minuto antes de salir al aire. ¿Entienden lo que digo? A mí esto me da vergüenza la situación en la que uno se ve metido. Sobre todo un minuto antes de salir al aire... A mí me da vergüenza que el tema de mi hija sea tendencia en redes sociales, está mi nieto de por medio. No quería llegar al momento de tener que hablar de esto en mi programa, no quería. Trato de no meterme y lo que hago es la contención como padre, que tengo que hacer. Pero me obligan, por un descuido, o vaya a saber por qué no te cuidan los que te tienen que cuidar. Esto es lo que siento. Es como que te caguen a piedrazos dentro de tu casa".

"Lo hago público porque lo acaban de hacer ellos, porque ni siquiera tienen la delicadeza de preguntarme qué hacer. Más allá de que hallan llamado ellos para la nota. A mí no me importa quién es el responsable de esto. Pero tengan consideración hacia un compañero, a lo que está pasando un compañero y su familia. No lo entiendo. No es fácil salir al aire y ver a mi hija como la vi, con algo que ya sé que va a pasar. Estoy todos los días con ese tema y no es fácil. Quiero que tenga el trato de todas las mujeres, no quiero que tenga un trato especial por ser mi hija. Hay miles de mujeres que necesitarían un móvil como ese. No quiero que se sienta que le dan un trato especial por ser mi hija". señaló Rial.

"Este tema no lo voy a tratar porque es muy incómodo para mí. Casi todos los colegas me llaman para preguntarme, no fue este el caso. Es dificil venir y sentir que los que te cagan a piedrazos, te meten el dedo y te hacen molinete son tus compañeros. Yo no quería empezar este programa así, y hace unos días que vengo así", sentenció.

