Rial explotó en vivo contra sus hijas por mostrarse sin barbijo

“Nadie prohíbe salir, pero con la distancia social y el respeto al otro. El respeto al laburante porque el que te está sirviendo la birra está ahí por laburo, no está jodiendo. Hace cuatro meses que no labura, se está ganando el mango y arriesga su vida por vos, que tenés ganas de tomar una birra”, arrancó el periodista para luego ir al hueso de la cuestión: “Ayer me decían algunos que mis hijas, que tienen 20 y 21 años, salieron. Obvio que salieron. Y las cagué a pedos, quiero decirles por las dudas para que lo sepan”.

“¿Por qué? Porque son jóvenes y está bien que salgan, pero se sacan fotos sin barbijo. Y les dije ‘¿por qué sin barbijo la foto?’. Me dicen que fue para la foto pero igual. Me preguntan ‘¿querés que tome cerveza con el barbijo?’. No, claro que no soy tan tonto todavía pero hay que dar el ejemplo”, insistió Rial.

En las postales que se viralizaron en las redes, More se mostraba junto con dos amigas -las tres posaron con el barbijo a la altura del cuello- disfrutando de unas bebidas azucaradas frías, mientras que Rocío visitó un establecimiento -cuyo dueño es el cuñado de Romina Pereiro-, la esposa de su padre, y al igual que su hermana, se retrató sin barbijo y sin respetar la distancia con sus amigas.

“Son adolescentes dijo. No señor. Son mayores de EDAD, y una de ella es MADRE y tiene un MENOR de menos de 2 año a su cargo. Cuando una mujer a los 20 años DECIDE ser madre, y no puede permitirse adolecer, debe MADURAR”; “Medias pelotudonas ya más la q vive con vos q son paciente d riesgo. Dejen d justificar todo xq son jóvenes, las pelotas yo también lo soy y cuido a mis viejos y abuela” y “Mejor que no aclares nada JR”, fueron algunos de los comentarios que circularon en las redes sociales.

