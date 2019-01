Rial le apuntó a Burlando por defender a Darthés

“Quiero dejar algo claro, todo lo que está pasando no es casual”, comenzó el conductor. “Ni que Graciela Alfano haya dicho lo que dijo (fue abusada cuando era menor), ni que aparezca la hermana de Thelma. Todo esto no es casual, es una gran puesta en escena, para mí, canallesca”, aseguró Rial. Y luego explicó: “¿Por qué canallesca? Porque están usando a una víctima, porque la hermana de Thelma fue abusada, violada, es una víctima. Ponen a una víctima contra otra víctima. Acá están humillando a dos personas A Thelma, otra vez, porque ella ya tuvo que pasar por el momento de contar con lujo de detalles lo que le pasó. Ella tuvo que revictimizarse y contar detalles porque si no sabía que nadie le iba a creer”.