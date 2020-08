Rial le apuntó a Canosa tras la autopsia al nene de Plottier

https://twitter.com/rialjorge/status/1299353334114123776 Muerte del nene de Plottier: Los hallazgos son compatibles con la ingesta de dióxido de cloro. Se complica la situación legal de @vivicanosaok https://t.co/xoYfo1wBKg — JORGE RIAL (@rialjorge) August 28, 2020

"Lo que parece un chiste pasó en el programa que conduce Viviana Canosa. Ella, y me adelanto a decir que para mí no es una asesina como se quiso instalar en las redes sociales el fin de semana, no es responsable de la muerte, pero sí creo que es responsable de un mensaje provocador", afirmó Rial en Intrusos luego de que se conociera la triste noticia del nene de Plottier al que sus padres le dieron dióxido de cloro.

VIVIANA CANOSA TOMA DIOXIDO DE CLORO EN VIVO.

Además, aseguró que "una cosa es equivocarse en una información, porque creés en algo, pero si viene un profesional y te dice 'no es así'. Tenés que decir 'me equivoqué'. Quizás porque se siente cómoda en el lugar de encabezar mediáticamente la nueva derecha argentina, que no está mal", analizó Jorge Rial. Y concluyó: "Lo que está mal es decir ‘yo tomo esto’. Y murió un chico por tomar dióxido de cloro. Está claro que los primeros responsables son los padres, ni hay que ligarlo directamente con el tema de Canosa, porque no es que tomó porque la vieron a Canosa, pero hay ignorancia y lo de ella fue una provocación".