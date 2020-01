"Llegar a los 20 años es un locura, vamos a quedar en los libros de historia de la televisión. No hay otro programa que tenga 20 años ininterrumpidos. Ni Tinelli, ni Susana, ni Mirtha lo tienen, porque ellos pararon, no estuvieron al aire, ahora en el verano no están al aire, nosotros no paramos nunca", remarcó en una nota con Teleshow.

Además, Rial destacó que su ciclo supo aggiornarse y salir aireoso y seguir marcando agenda ante el nacimiento de las señales de noticias que implicaron un cambio en la manera de hacer televisión y, más tarde, de las redes sociales que posibilitaron que los artistas tengan un canal de comunicación directo con su público.

"Somos parte de la familia"

Tras recordar viejas épocas con sus compañeros, Liliana Parodi (gerenta de contenidos de América, creadora y ex productora de Intrusos) y Claudio Orellana (el primer locutor de envío), Rial reivindicó la vigencia de su ciclo y la importancia que tuvo en su vida y en la del público. "Intrusos es grande porque es un programa de todos, el público nos tiene como parte de la familia", sentenció. "Las generaciones que atravesamos. Sin ir más lejos, Romina (Pereiro, su esposa), sus dos embarazos los vivó con Intrusos. Era el único programa que veía en la cama con la panzota sin saber que años después los íbamos a estar criando juntos a esas nenas y armando una familia. Hemos acompañado a mucha gente en momento muy jodidos. La realidad también nos atravesó también a nosotros. Con la caída de (el ex presidente Fernando) De la Rúa, el primer cacerolazo a (Eduardo) Duhalde lo cubrimos nosotros una noche, que estuvimos hasta las dos de la mañana, bancando presiones. Eso puso en peligro la licencia de este canal y yo personalmente tuve casi dos años a la DGI y a la AFIP atrás mío", recordó.

"Mis hijas nacieron casi con Intrusos, me convirtió en abuelo, pasé momentos muy jodidos con ustedes, días que no tenía ganas de venir porque no sabía como poner la cara. Y me curé muchas veces con Intrusos", dijo emocionado antes de agradecerle al canal, a sus compañeros, a todos los que pasaron por el envío.

"Vos, que estás en Neuquén, para Ibope no existís"

Tal como había anunciado hace un tiempo, Jorge Rial contó que a lo largo de este 2020, llevará al programa a distintos puntos del país.

“Queremos salir a agradecer, sobretodo a los que están en las provincias porque vos que están en Corrientes, La Rioja, Ushuaia, a vos te marginas. Vos, que estás en Neuquén, para Ibope no existís, no sos parte del rating. Pero para nosotros sí estás y sos muy importante. Por eso vamos a ir, nos vamos a sentir un viernes para hacer el programa en vivo desde ahí, y después vamos a ir un teatro y nos vamos a divertir con la gente”, dijo sobre la gira que arrancará en marzo cuando oficalice la nueva temprada del ciclo.

Reencuentros explosivos

Además, el conductor anticipó que a lo largo del año, invitará a todos los periodistas los que fueron parte del ciclo, incluida Viviana Canosa y Luis Ventura, con quienes ha tenido varias peleas.

“ Vendrán en la medida que puedan y que quieran, pero este programa está abierto porque ellos son parte de Intrusos”, subrayó y continuó mencionando a sus a sus excolegas.

“Marcelo Polino, Daniel Gómez Rinaldi y Analía Franchín. Son todos parte de Intrusos fuerte. Rafael Juli, Pablo Layús, Juana Repetto, Luis Piñeyro, y Tamara Pettinato. Todos. No voy a nombrar a todos porque sino no termino más”, manifestó.