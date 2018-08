Rial y Yanina Latorre se tiraron con munición gruesa

“Jorge llamó al canal y pidió la cabeza de Moria Casán. Me hago cargo de lo que digo; yo en ésta opino igual que él”, expresó la panelista de Los Ángeles de la Mañana.

"Ojo con las fuentes. Le están dando crédito a una contadora nacional, no a una periodista"

YANINA.jpg

La respuesta del conductor no se hizo esperar. “Nooooo. Nunca haría nada de eso. Moria está haciendo muy bien el programa. Pero ojo con las fuentes. Le estás dando crédito a una contadora nacional, no a una periodista. Igual está todo muy bien. Te repito, mi cabeza está en algo más grande e importante para América“, lanzó el chimentero en diálogo con Clarín, desacreditando a la esposa de Diego Latorre.

En cuanto al auto de La One, expresó: "Estoy en un proyecto grande e importante para América. La verdad no tuve un segundo para dedicarme a escuchar ese audio, pero cualquier cosa que diga Moria es divertido".

Tras la desmentida del intruso, Yanina redobló la apuesta en Twitter con un comentario ácido.

Embed Jorgito, mis informaciones se comprueban con el tiempo. Preocúpate por tu programa, del cual saliste corriendo como Pampita https://t.co/naPkA7pLso — Yanina Latorre (@yanilatorre) 20 de agosto de 2018

Antes la panelista se encargó de meter más leña al fuego y al deschavar a La One publicando un posteo irónico contra Jorge Rial que luego decidió borrarlo. "No le gusta que le digan la verdad": la práctica de la que Jorge Rial reniega, pero ejerce", reza el título de una nota sobre el periodista que la ex vedette celebró on el emoticón de un beso. "Se queja por los bloqueos que recibe en las redes sociales. Sin embargo, no tiene problema en ejercer esas prácticas sobre quienes tienen opiniones que lo incomodan", continúa el artículo que enumera las figuras mediáticas de las que el conductor tomó distancia en las redes.

Embed Lo subio y lo borro. Y la lengua karateka? Q paso???? pic.twitter.com/QhCSNAjZXI — Yanina Latorre (@yanilatorre) 20 de agosto de 2018

No es la primera vez que Rial y Latorre se enfrentan. Hace unos meses Yanina volvió a cuestionarlo por el lugar que le dio a Natacha Jaitt en su conflicto con su marido, conocido como Puntita-Gate.

"Cuantas veces te lo pedimos Rial... y vos me deshiciste a mi, que no había hecho nada! Y te gustaba reírte de nosotros con los nefastos, ¿no?", disparó la integrante de LAM y apuntó contra la panelista de Intrusos Débora D'Amato. "@deboradamato se portó muy mal conmigo. Para ella fue mucho más importante su trabajo y para mí fue la que le pasó toda la data a @rialjorge", escribió.

Fue entonces cuando Rial le salió al cruce de manera contundente: "Quién me contó todo fue @dflatorre llorando, literalmente, en el living de mi casa. Vino por pedido de @yanilatorre . Hizo el contacto su amigo Nicolas Siseles. Estaba angustiado. Por mensaje le contaba que estaba conmigo Lamento que su mujer mienta y vuelva sobre su humillación".

"Igual estoy en otro tema. Solo recuerdo este detalle. Y @dflatorre vino a @Intrusos pese a mi opinión en contra. Lo que no me gusta es que mienta @yanilatorre. Sé que es es su estilo. Pero acá hay testigos. Y más detalles que prefiero guardarme. Listo para mi", cerró.

LEÉ MÁS

Liquidó a Jorge Rial

Rial y Latorre se encontraron cara a cara