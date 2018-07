Liquidó a Jorge Rial

Ante esa situación que vive el conductor, Yanina salió a pegarle vía Twitter: “Los mismos personajes q sentabas en tu programa, no?”. Luego de ese mensaje, la panelista se descargó ayer en Los ángeles de la mañana y habló de “extorsión”. “Se está quejando de algo que es lo mismo que él hizo el año pasado. Sentaba en su programa diario a esas dos personas nefastas para reírse de mí. A Diego, mi marido, Rial lo extorsionó, me hago cargo de lo que digo”, afirmó la rubia.

Primero me defendía. No le di una nota y me empezó a atacar a mí, que era la cornuda

Y reveló cómo el intruso se manejó con Diego para llevarlo a su ciclo: “Lo invitó a cenar a la casa y le dijo que si hablaba en su programa no iba a tocar más el tema. Diego le creyó y fue un jueves al programa. El viernes sentó a Natacha”, aseguró la panelista, y agregó molesta: “¿Eso es ser honesto? Y él ahora se queja de Natacha y el hermano y habla de extorsión... ¿Y él qué nos hizo a nosotros?”.

Muy fuerte

A su vez, Yanina confesó que Rial la llamaba para que atendiera a sus noteros. “¿Qué quería decir con eso? Que iba a seguir hablando si no los atendía”, comentó. Además, dijo que no estuvo bueno lo que le hizo ya que él se reía de su familia con “consoladores, valijas y todas mentiras que están en la Justicia”.