Luego de varios cruces, el viernes a la noche Jorge y Yanina protagonizaron un episodio que ambos hubiesen querido evitar: se encontraron en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

"Después del cruce mediático, se encontraron en el vip del aeropuerto. El, rumbo a Disney. Ella, hacia Roma. El: “siempre es un placer verte” Ella: “para mi, ni te digo”", publicó Ángel de Brito en su cuenta de Twitter.

Ante esta información, Rial respondió: "No fue en el VIP y falta una parte del diálogo. Menos mal que en un momento levantó la vista porque se llevaba puesta una columna. La vida real no es tuiter. Ahí hay que mirar a la cara. Y no todos pueden".

Sin pelos en la lengua, Yanina respondió: "No habia ninguna columna, Jorgito, estabas delante mio, te dabas vuelta, girabas como un trompo hasta q lograste saludarme. Deja de mentir! Y te mire a la cara...justo y necesario".

