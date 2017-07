Rial y Jaitt contra los Latorre

“Él le pide mi celular a una persona que me conocía. En ese momento me escribió ‘tengo fantasías con vos’, pero le dejé el visto. Como todo botín, insistió”, reveló la mediática sobre el inicio de la relación. Jaitt, lejos de tener piedad con el comentarista, volvió a hacer hincapié en el famoso “vibrador”. “Me cog... a un pelot... No voy a decir fechas, pero tuvimos cuatro o cinco encuentros hasta que vino lo del vibrador... En ese momento le digo ‘apa, perverso’, pero cuando insiste con lo de la puntita le dije que no... A mí me gustan los machos”.

Para continuar con la humillación pública, Natacha confesó cuál fue la posición sexual que Latorre eligió para su primer encuentro: “Nos encontramos en un hotel y cuando entramos él se pone en pose de rana”. Agregó que el ex futbolista le había contado que su matrimonio con Yanina había tenido una fuerte crisis por otra mujer, y que desde ese momento él hacía “buena letra” y que ahora la panelista se aprovecha de esa situación.

Psicópata: Así describió Natacha a Yanina, y agregó que ella no está sufriendo sino disfrutando el escándalo.