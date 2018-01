El hecho ocurrió ayer por la tarde luego de amenazar con un arma de fuego a un policía tras una discusión en una estación de servicio de la localidad bonaerense de Sierra de la Ventana, informaron fuentes policiales.

Iorio llegó a bordo de su camioneta a una estación de servicio YPF de la mencionada ciudad cuando, por motivos que aún se desconocen, discutió con un efectivo policial y lo amenazó con un arma de fuego de su propiedad, para luego fugarse.

Los voceros señalaron que Iorio fue interceptado a unos 300 metros del lugar, sobre la ruta 72 y, a pesar de forcejear con los agentes, pudo ser detenido.

El músico sostuvo que el policía "no me conocía ni era del pueblo". Y agregó: "Por supuesto que tenía un arma pero no para amenazar. Me muevo en los montes y hay jabalíes. Mi arma es legal, no estaba cargada y hay testigos".