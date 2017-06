Las patadas en la puerta de su casa la despertaron el domingo a las 8:30. En ese instante, luego de un mes y medio de haberse separado, él se metió en la vivienda, ubicada en Río Grande, la golpeó y la agarró de los pelos.

“Te voy a hacer mierda la cara”, le lanzó el agresor, un joven de 25 años que se desempeñaba en el rubro petrolero. La mujer, de 31, logró escapar y llamó a la Policía para que se lo llevaran del lugar. “Cuando se mete a mi casa a él se le cae el celular”, afirmó la mujer y relató que cuando llegaron los efectivos policiales, ella les pidió hacer la denuncia y que los llevaran a ambos a la Comisaría Segunda en patrullas diferentes.

“Me puede cagar a palos que no pasa nada. Va a quedar detenido si pasa algo grave, hay que esperar que me mate”. Víctima de violencia de género

“Tenía la cara marcada, creí que a él se lo estaban llevando por haber entrado a mi casa y a mí porque iba a hacer la denuncia”, indicó indignada, ya que él terminó saliendo en libertad tras denunciarla por su celular y ella, “revisada como una delincuente”.

“Se va riéndose y diciéndome que va a volver. Él había reclamado que quería su celular después de haber entrado a mi casa, haberme pegado, roto dos celulares, y la Policía lo toma como víctima a él”, sentenció la mujer.

Luego, previo a ser palpada en cuatro oportunidades, le tomaron la denuncia y regresó a su casa, donde el joven fue nuevamente detenido cuando los efectivos lo encontraron en la zona tirando sus cosas a un tacho.

“Él tenía que volver a buscar su auto. Eran como seis policías y no se dieron cuenta que se había metido de nuevo en mi casa”, detalló la mujer e indicó que al entrar constataron que rompió una cerradura, dio vuelta toda la casa y le dejó una nota, amenazándola de muerte.

“Tranquilamente podría haber llegado y él estar adentro”, reflexionó, y apuntó que si bien le fijaron una prohibición a su ex para que no pueda acercarse, aún no pudo ser notificado porque tiene domicilio en Cutral Co.

La mujer teme que su ex pueda volver en cualquier momento.

144 Línea gratuita nacional Funciona las 24 horas los 365 días del año. Si sufrís o sabés de alguna víctima de violencia, podés llamar y denunciar.

Bronca

La víctima dice que fue tratada como delincuente

“Lo que me molesta es el accionar de la Policía. Voy a hacer una denuncia y lo liberan a él antes que a mí”, afirmó la víctima de violencia, quien señaló a su vez la impotencia de denunciar un hecho de violencia de género y que su agresor termine siendo tomado como la víctima.

“Calculo que por eso pasan las cosas que pasan”, sentenció y resumió que en ese momento, pese a estar lastimada y con intenciones de hacer una denuncia, no le explicaron nada.

“Es culpa de la oficial (de la Comisaría Segunda) que haya vuelto a mi casa y me haya roto las cosas, que le toma una denuncia a él, lo deja libre y me revisa a mí poniéndome contra la pared sin ninguna explicación”, aseguró la denunciante.

“Te pueden hacer lo que quieran, que no hay nadie que te defienda. Te dicen que te van a dar una protección, pero en mi caso no pudieron ni notificar”, sostuvo indignada la mujer, en referencia a que su agresor fue liberado antes que ella.

Además, se quejó de que no le hayan secuestrado el auto ni le realizaran un control de alcoholemia, ya que indicó que su ex estaba borracho cuando comenzó a atacarla dentro de la casa.