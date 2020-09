"Riquelme quiere que Boca se parezca al Bayern Munich"

"Román, cuando me convocó, me dijo que quiere que Boca se parezca al Bayern Munich en muchas cuestiones", expresó el Mono en una entrevista con el programa partidario Boca de Selección.

"Cuando me llamó para asumir como coordinador me dijo que quería que Boca fuera como el Bayern Munich. Ese es el desarrollo que él pretende para el club, en varias cuestiones. Y sacando el último logro del equipo alemán, estamos hablando de una entidad que desde hace mucho tiempo es una referencia a nivel mundial", destaco Navarro Montoya, ex arquero de Boca, que actualmente tiene 54 años.

https://twitter.com/NavarroMontoya/status/1306161545584484352 Son tiempos difíciles, dolorosos, con muchas pérdidas irreparables en personas cercanas a mis afectos.

Tiempos en los que estar junto a mi señora y mis hijos, son de absoluta prioridad para mi y mi familia. — Mono Navarro Montoya (@NavarroMontoya) September 16, 2020

Además, Navarro Montoya se refirió a Esteban Andrada. "Está comenzando su camino, es un arquero que gana partidos y veremos qué recorrido tiene. Marcar época en Boca es jugar muchos años bien, él está en ese camino, ojalá lo logre y ojalá se quede mucho tiempo", indicó.

https://twitter.com/BocaDeSeleccion/status/1306725323082477569 | @NavarroMontoya en @BocaDeSeleccion con @Danielmollo:”Mi sueño, mi ilusión es ser entrenador de un primer equipo. Se que hay alguna posibilidad en algún equipo del ascenso de España" pic.twitter.com/cZahS954jT — Boca de Selección con Daniel Mollo (en ) (@BocaDeSeleccion) September 17, 2020

Por último, el Mono opinó acerca de Manuel Roffo, el arquero que asoma desde las Inferiores. "Es un gran chico que ha cumplido todos los procesos. No tengo dudas que está absolutamente preparado para afrontar este desafío. Cuando le toque esperemos que pueda rendir y cumplir los sueños y las ilusiones", completó.