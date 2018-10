Risas para bajar un cambio

“La gente ya no espera las noticias del diario de mañana, está ansiosa, busca en las redes lo que está sucediendo en este momento y no modificamos nada. Entramos en velocidad innecesariamente. Cada cosa sucede cuando tiene que suceder y apurarse no mejora nada”, aseguró en una reciente entrevista al reflexionar sobre el leitmotiv de su monólogo.

El humorista, que hace 18 años saltó a la fama al ganar el Campeonato Nacional del Chiste en Showmatch, sostuvo que se siente feliz y muy cómodo de que su trabajo sea hacer reír a la gente. Y remarcó que pese a que su vida cambió por completo tras ganar popularidad de la mano de Marcelo Tinelli, él sigue siendo el mismo.

“Tengo esta cara que para mí era un calvario y Tinellli me la transformó en una virtud”, remató con humor, al tiempo que aclaró: “Yo no cuento chistes, yo converso”.

Mañana estará en el Teatro Español en Cinco Saltos y el domingo en el Teatro Municipal de Allen. El lunes se despedirá en el Salón Coteal en Catriel.