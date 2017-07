Ritual macabro: el crimen de Rincón y su vínculo con San La Muerte

A la joven embarazada de siete meses la asesinaron y luego la acostaron en el centro de una hoguera construida, a la vera de la Ruta 6 a tres kilómetros de Rincón, con leña de álamo, palet y cubiertas, y la rociaron con combustible para que ardiera por completo con la idea de borrar las evidencias.

Por el aberrante asesinato fueron acusados su ex, Luciano Hernández, Osvaldo Castillo y Diego Marillán por homicidio calificado, en el caso del ex por el vínculo, con premeditación y por ser cometido por dos o más personas. El fiscal Agustín García y Fabián Flores lograron que el juez Lucas Pablo Yancarelli les dictara prisión preventiva por seis meses.

Sobre las líneas de investigación que se manejaban como más sólidas, aunque no descartan nada, está que la joven pueda haber sido asesinada porque el hijo que llevaba en sus entrañas no era de Hernández sino de Kevin Carrasco, un hombre que cumple condena en la cárcel de Cutral Co por un crimen y quien ya reconoció la paternidad y sólo resta el análisis de ADN.

Al móvil se le suma el modalidad utilizada para matar. Hay rastros claros y concisos de que Fernanda podría haber sido asesinada en medio de un ritual macabro.

En el inquilinato donde se produjeron las detenciones de Hernández y Castillo encontraron un santuario a San La Muerte, al que le rinden devoción los narcos principalmente. Había velas negras, rojas y blancas, música satánica y una muñeca de papel con la misma estatura de Fernanda y una peluca de color caoba, el mismo color de pelo de la joven, que ofrecían al santo.

A esto se suma que Castillo, alías Rapunzel, tiene el torso y sus brazos con tatuajes que llamaron la atención de los investigadores. Mujeres en llamas, tridentes, el diablo, dragones y demás imágenes relacionadas con el satanismo.

En el fondo de la pensión tenían en un corral improvisado con palets una oveja con la que suponen practicaban algunos rituales.

La fiscalía estuvo asesorándose sobre las prácticas rituales con sacrificios humanos, al igual que los pesquisas policiales, y si bien no arriesgan una versión definitiva, sí confirman que hay rastros claros que conllevan a investigar la línea ritualista.

Esto obliga a que se realicen pericias psiquiátricas a los detenidos, quienes a su vez son narcos conocidos en Rincón de los Sauces.

Entre las medidas que restan a la investigación, cabe recordar que en el inquilinato secuestraron elementos que también se observaron en la escena del crimen: leña de álamo, palets, cubiertas, un bidón con restos de combustible y un serrucho. Todos serán cotejados en el laboratorio de Criminalística.

A su vez, levantaron rastros de sangre de la camioneta Kangoo de Hernández, que está a nombre del Banco Provincia de Neuquén (BPN). Además, hay zapatillas que fueron secuestradas a los acusados y compararán sus rastros con los de la escena del crimen.

Fernanda se despidió de su familia en Mendoza

Fernanda viajó a mediados de mes a San Rafael, Mendoza, para estar en el cumpleaños de un primo y de paso aprovechó para ver a su hijo, a su abuela y también al padre.

Antes de regresar a Rincón tuvo una charla por teléfono, de una hora, con Luciano Hernández, su ex. La abuela la escuchó porque tenía el celular en altavoz. En esa conversación, Hernández la habría amenazado de muerte y cuando Fernanda le insinuó que él no podía matar a nadie, el joven le aseguró: “Volvé y vas a ver de lo que soy capaz”. Todo eso surge de la declaración que prestó la abuela de la víctima cuando arribó a Rincón tras enterase del crimen.

El padre también contó que su hija estaba atemorizada y que él anotó en su celular los nombres de los presuntos agresores, que luego resultaron ser los jóvenes que ayer fueron acusados del homicidio.

Según consta en el expediente, al momento de partir hacia Neuquén, Fernanda le dijo a su familia fundida en un abrazo: “Esta puede ser la última vez que me vean”.