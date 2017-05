River llega "a punto" y clasificado al derbi

En un partido con pocas emociones, los goles llegaron en la segunda mitad. Preciado abrió la cuenta para la visita a los 14 minutos y Mora, diez minutos después, igualó desde los doce pasos.

A los 3’ del primer tiempo la visita tuvo la primera clara del encuentro cuando Angulo metió un lindo pase en cortada para Mondaini, que tocó para la llegada por el centro de Vides que, de cara al arco, remató por encima del travesaño.

Con esa jugada parecía que Emelec se hacía cargo de las acciones ante un rival que presentó un equipo con ocho suplentes. Sin embargo, todo quedó en ese primer intento, ya que el equipo ecuatoriano no tuvo la fortaleza para ir a buscar la victoria y le dio la posibilidad a River de asentarse en el campo. Así, el Millonario dominó el juego desde la tenencia de la pelota, aunque una buena presión de Emelec en la mitad del campo le impidió generar situaciones de gol claras.

"Nos sirve ganar y eso es lo que vamos a intentar el domingo. A los árbitros no les gusta que se esté pidiendo...”. Marcelo Gallardo El DT de River piensa en el clásico y le tiró un palito a Guillermo.

El local, siempre en campo rival, intentó por izquierda con combinaciones entre el lateral Olivera, Rossi y Auzqui, pero sin eficacia. Por el lado derecho fue Mora el que más intentó y buscó inquietar a la defensa, pero se lo vio muy solo. Le costó hilvanar jugadas de peligro o asistir a Larrondo, que como delantero central se mostró activo, aunque no fue asistido para que pueda mostrar su potencial goleador. Emelec se dedicó a defender y no inquietó a la defensa millonaria. Como la mayoría de los equipos ecuatorianos, intentó darle buen trato a la pelota, pero la perdía muy rápido ante la presión alta que propuso el equipo de Marcelo Gallardo.

Recíen a los 39 llegó la primera jugada de cierto riesgo a favor de River, tras un córner que envió el uruguayo Rodrigo Mora y que Auzqui anticipó en el primer palo para enviar la pelota de cabeza por encima del travesaño.

Segundo tiempo

La segunda mitad comenzó con la misma tónica de la primera, pero a los 14 minutos la visita se puso en ventaja a través de Preciado, que tomó un rebote corto que dio Batalla (de floja respuesta ante un remate mordido de Angulo) para mandar la redonda al fondo de la red y establecer el 1-0 parcial. El gol despertó a River, que a los 10’ llegó a la igualdad con un gol de Mora de penal. Gallardo mandó a la cancha a Alario y a Driussi para buscar la victoria, pero no pasó demasiado hasta el último minuto cuando Auzqui remató al travesaño.

El público millonario festejó la clasificación y pidió con todas las fuerzas ganar el domingo cueste lo que cueste.

"Contento porque sabíamos que no iba a ser un partido fácil ya que se hicieron muchos cambios”. Rodrigo Mora Fue el autor del gol del empate para el Millonario.

Alonso: “Ganamos por dos goles, pero son clásicos...”

Fabricio Abatte

abattef@lmneuquen.com.ar

NEUQUÉN

Si a la nueva y apasionante edición del Superclásico le faltaba algún condimento, se lo terminó de poner Norberto Alonso en LM Neuquén. El gran ídolo del Millonario dejó varias frases picantes en su análisis previo al derbi del domingo.

De entrada, criticó a Boca por intentar condicionar al juez al poner sobre el tapete el tema de los penales que no le otorgan. “Cuando se llora tanto es porque hay un poco de cagazo. El otro día pusieron los dos partidos en el mismo horario y yo me preguntaba por qué, si al que tenían que haber puesto a la par de Boca es a Newell’s, que está segundo. Eso es síntoma de cagazo”, tiró el Beto, fiel a su estilo frontal y vehemente.

Buena onda con el Mellizo

Igual, la gloria millonaria hizo un cuestionamiento general a Boca y evitó centrar la polémica en el entrenador Guillermo Barros Schelotto, quien en verdad fue el más insistente en la cuestión arbitral, pues admitió que tiene buena relación con el ex delantero derecho. “Del Mellizo no quiero hablar porque siento un gran aprecio por él. Cuando yo estaba haciendo el curso de técnico, el padre me dio una materia, medicina”, recordó uno de los mejores diez de la historia.

“Pavón no está bien explotado”

El Beto anticipó qué partido puede darse, de acuerdo con las virtudes y losdefectos de cada conjunto. Y hasta definió al azul y oro: “River es ofensivo, va a salir a atacar. El arma que tienen ellos es la delantera, ahí están más fuertes, porque tienen a Benedetto, Centurión y Pavón, que para mí no está bien explotado, porque nadie le mete un pase en profundidad. River, en cambio, arma sociedades en todo el campo de juego”.

El karma del Muñe en La Boca

“La única que tienen a favor es que Gallardo no ganó aún en la Bombonera”, señaló recordando la sequía de éxitos del entrenador del Millo en territorio ajeno. Pese a ello, Alonso vaticinó: “Tendría que haber dos goles de ventaja para River, pero son clásicos y todo puede pasar” (River no triunfa allí desde 2007 por dos tantos). De esta manera, el ídolo del Millo vivió a full la previa con este diario. Un lujo, como los que tiraba el Beto.