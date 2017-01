River va por la final y "Cholo" busca a Montoya

Estados unidos.- Arrancó el año con el pie derecho y va por otro paso en el torneo amistoso. Con un equipo alternativo, River buscará hoy garantizarse un lugar en la final de la Florida Cup cuando se mida ante San Pablo de Brasil, en el marco de una de las semifinales del certamen que se desarrolla en el país del norte.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 21 de Argentina (19 hora local) en el estadio Al Lang Staium de San Petersburgo, ciudad ubicada en el estado de Florida.

El equipo que conduce Marcelo Gallardo viene de ganarle a Millonarios de Colombia por 1-0, con gol de Lucas Alario, en su presentación en el torneo, en tanto que para San Pablo será el debut y el primer ensayo futbolístico del equipo en esta pretemporada. Además, estrenará en el cargo de entrenador al ex arquero Rogerio Ceni, una leyenda del club.

El ganador de este partido jugará la final el sábado próximo en Orlando frente al vencedor de la otra semifinal, que jugaban anoche Vasco Da Gama y Corinthians, ambos de Brasil, al tiempo que los perdedores jugarán por el tercer y cuarto puesto el mismo día en la previa de la final.

El equipo argentino se encuentra de pretemporada en Orlando desde hace una semana y la novedad más importante es el nuevo dispositivo táctico de 3-4-1-2 que estrenaron en un ensayo a puertas cerradas ante un equipo local y frente a Millonarios el domingo pasado. En cuanto al equipo que dispondrá el conjunto de Núñez, no sufriría modificaciones ya que en el debut el entrenador realizó ocho cambios para poder equilibrar las cargas de trabajo y solamente Lucas Martínez Quarta, Jonatan Maidana y Luis Olivera jugaron los 90 minutos ante Millonarios.

5 millones de dólares ofertó River por Walter Montoya de Central.

Le salió otro competidor

Gallardo espera la resolución en estas horas del pase del volante Walter Montoya, por quien Central pidió algunos días para decidir su venta luego de asegurar que la idea es transferirlo al exterior. Y en ese sentido, no hay buenas noticias, pues el Atlético de Madrid del Cholo Simeone estaría interesado en el jugador.

Según contó el diario Il Secolo XIX de Génova en su edición de papel, el Aleti estaría dispuesto a realizar una inversión a futuro por el futbolista de Rosario Central, al que, con suerte, recién podrían sumar en el mercado de verano europeo, en junio, si es que la FIFA le levanta la sanción que le puso por haber incorporado menores de edad de otras instituciones y que le prohíbe fichar jugadores. Ayer el presidente del Millo, Rodolfo D’Onofrio admitió que no hay plan B y el manager Enzo Francescoli dijo que “mantener el plantel puede dar sus frutos”. ¿Se queda Cholo con lo que tiene?.

"Si no es Montoya, no vamos a ir por ningún otro jugador. La cifra que propusimos es porque River la puede pagar, pero parece que a Central no le parece adecuada”.Rodolfo D’Onofrio. Presidente de River