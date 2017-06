Robaron un barco y se sacaron las ganas de tener sexo

Embed

Luego de notar que faltaba una costosa batería de su barco, el australiano Will Coe decidió revisar la cámara de seguridad del lugar para ver qué había ocurrido y, para su sorpresa, no sólo descubrió a los dos individuos entrando a su barco, sino que también los vio muy apasionados en el camarote. “Creo que voy a tener que tirar el colchón, no creo que lo pueda seguir teniendo”, dijo Coe, quien reconoció que “al principio estaba muy enojado, pero al mismo tiempo me pareció muy gracioso”.