Robaron un kayak y 2500 pesos a unos turistas

Un turista de Chaco denunció ayer por la tarde en la comisaría 28 que sufrió el robo de su billetera donde tenía 2,500 pesos y las tarjetas y documentación personal. Otra persona oriunda de la Plata denunció que le robaron su kayak cuando lo dejó en la costa.

Según el denunciante, desconocidos abrieron su vehículo y le sacaron su billetera que había dejado en el automotor. Las fuentes indicaron que el turista no pudo aportar demasiados datos del hecho porque no sabe dónde pudo haber ocurrido el hurto, porque recién se dio cuenta de que no tenía la billetera cuando les quiso comprar algo a sus hijos. Allí, advirtió que no tenía plata.

La denuncia la presentó ayer a las 16.20 en la unidad policial. Por el momento no hay ningún sospechoso ni indicios del posible autor.

Además, un turista de la ciudad de La Plata denunció ayer a las 15, en la comisaría 28 que desconocidos le robaron un kayak que había dejado en la Bahía de Puerto Manzano.

Las fuentes aseguraron que el kayak lo había dejado la noche del jueves y ayer cuando fue hasta la costa a buscarlo no lo encontró. Señalaron que el turista se hospedaba en el complejo Alto Manzano. Según el denunciante, el kayak es de color naranja y amarillo.

Las fuentes policiales volvieron a recomendar a los turistas que visitan la región que tomen precauciones y cierren sus automotores cuando salen a hacer alguna excursión y sin pertenencias de valor a la vista de los transeúntes.