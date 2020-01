Robbie nunca la dejó

Dato: En el 2004 Amalia saltó a la fama al revelar en TV que había mantenido relaciones con Robbie.

A fines de 2004, Amalia saltó a la fama tras revelar en un programa de televisión que había mantenido relaciones sexuales con Robbie. En ese entonces el británico se encontraba en Argentina donde había presentado su gira 2003 Tour.

Paso a paso

En Incorrectas, Granata le reveló a Moria Casán cómo conoció A Robbie. Según el relato de la diputada, un amigo de Amalia le pidió que la acompañara donde estaba el artista británico. En un momento, Williams se introdujo en la mesa donde estaba Granata y ella le criticó una parte del baile de su espectáculo. A partir de esto se produjo una conexión y el músico la invitó a su habitación, sin ningún tipo de compromiso, a lo cual ella accedió. Luego de una noche juntos, ambos partieron por caminos separados.

Efecto Robbie

Desde que Amalia contó su amorío con el interprete su carrera fue en ascenso: programas de TV en Argentina y Chile, trabajos como modelo, un escandaloso romance con el Ogro Fabbiani, una hija, Gran Hermano Famosos y panelista de varios ciclos televisivos.

En una reciente entrevista con la revista You, Williams y su esposa rememoraron su primera cita, que no trascurrió de forma precisamente normal. Se trataba de un encuentro a ciegas organizado por amigos en común, y fue la actriz la que acudió a la mansión del ex Take That en Los Ángeles. Allí se encontró, en sus propias palabras, a un hombre viviendo de manera "bastante triste".