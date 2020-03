Robos a fiambrería: se llevaron $100 mil en máquinas y mercadería

En diálogo con LMNeuquén, Sergio, el dueño del local se refirió a las cifras de los elementos robados: "Se llevaron un valor importante, la máquina de cortar fiambre vale 60 mil pesos, el televisor lo compré poco antes del robo y vale 15mil, además de lo que se llevaron en fiambre, que era todo el que teníamos".

Además, en relación a los ladrones, agregó: " Se filmó con las cámaras y los pudimos ver". Con esa evidencia se dirigieron a la comisaría y radicaron la denuncia, sin embargo no hubo mucho para hacer al respecto:"Hicimos la denuncia, pero no se pudo hacer nada porque eran chicos y cuando hay menores hasta que no haga algo el juez o el fiscal...tenemos que bancar todo eso", tiró con tranquilidad el hombre, que además, se lamentó: "Es asi para el que labura, se tiene que bancar muchas cosas así".

Sin embargo, no fue el único ilícito que se perpetró sobre el local, ayer a la noche dos hombres frenaron en moto en la puerta del local y, a punta de pistola, obligaron al dueño y al empleado a vaciar la caja registradora. "Nos sacaron un arma le apuntaron a mi empleado, nos pidieron plata y sacaron la que estaba en la caja. Una suma importante, 17 mil pesos, que, para un negocio de estos, es una cifra muy importante".

Sergio aseguró que los hombres estuvieron a punto de sacarse el casco, pero registraron las cámaras y se lo dejaron puesto. "Las cámaras estaban grabando, pero no los pudimos identificar por el casco. Agarraron la plata, se subieron a la moto y se fueron". Además, agregó: "Nos sacaron un revolver, un 38. La policía me dijo que no los podía ubicar porque no hay cámaras en la calle".

Además, el hombre, que no estaba acostumbrado a los robos, y ahora sufrió dos de gran importancia para su pequeño comercio, reflexionó: "Tenemos unos protocolos medio dificiles, en los que ell robo es un significante más para la población. Si no hay un herido o un muerto no van a hacer nada. El protocolo dice que cuando no hay herido, no hay lastimado no hay nada, queda más como archivado que como otra cosa". Además, se lamentó:"Si no veo al tipo que me robó... no puedo hacer nada".

La zona, que osila entre barrio Cumelén e Islas Malvinas, está plagada de locales comerciales, pero hasta ahora no habían sido víctimas de ilícitos. "Estos robos empezaron ahora, en el último mes. A los otros locales de la cuadra no les pasó nada". En relación al día del primer robo, se refirió: "El mismo día que me entraron a mí a las 2 de la mañana quisieron entrar a una carnicería de la zona. Él tiene unas rejas mas fuertes y no pudieron entrar,pero mi reja era mucho más debil, asi que la forzaron y me robaron todo".

Sergio no solo lamentó su perdida, sino que se quejó de la seguridad policial que hay en la zona. "No tengo patrullajes cerca, nunca se ven". Además, contó que tuvo que reforzar la seguridad del local y reforzó las rejas y plagó de candados la puerta". Ahora, espera que las medidas sean suficientes para evitar posibles robos, además de la alerta vecinal.

