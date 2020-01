Roccasalvo lleva a Ángel de Brito a la Justicia

Solo un comentario fue suficiente para que Susana Roccasalvo decidiera acudir a la Justicia en contra de Ángel de Brito. Todo comenzó cuando en Los ángeles de la mañana el conductor acorraló a sus panelistas y les preguntó si preferían a Jorge Rial o a Luis Ventura. Como no hubo respuestas, disparó contra Susana Roccasalvo. "Si vos me preguntás, ‘¿con cuál te quedás entre Susana Roccasalvo y Viviana Canosa?’, yo te puedo decir con quién. Toda la vida me quedo con Canosa porque Roccasalvo es una porquería", expresó De Brito, ante la sorpresa del resto.