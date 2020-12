Rocío destapó la olla: "No busco culpables, pero Diego estaba solo"

Durante la charla íntima con Novaresio, Roció, a quien Dalma, Gianinna y Claudia no la dejaron entrar al velorio de Maradona, no se cayó nada. "Diego hacía lo que quería. Pero era muy joven para morir. Yo no conocí al Diego que tenga ilusiones con la muerte. Me cuesta creerlo. No conocí al Diego depresivo. No me tocó vivirlo. Me tocó el Diego que bailaba, que le encantaba el karaoke, que te puteaba, que no, que era auténtico, pero también tenemos que reconocer que siempre tuvo esta vida alocada. No busco culpables, no creo que alguien puntualmente haya tenido la culpa, pero sí estaba solo", explicó la futbolista.