Estiman 500 millones de animales muertos por incendios en Australia En las últimas semanas, las llamas han arrasado 8 millones de hectáreas de vegetación en Australia . - Esta imagen me conmovió... Una mamá Koala abraza a su bebé luego de ser rescatados del incendio en Australia. - Te invito a poner comentarios con buena energía para que todo pase y dejen de morir animales!!. - . - Cuidemos nuestro medio ambiente!! Valoremos y cuidemos la naturaleza!.