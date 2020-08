Rocío Marengo fue finalista en MasterChef Chile

En esa emisión, los tres finalistas debieron preparar un menú completo (entrada, fondo y postre) para el jurado compuesto por Fernanda Fuentes, Chris Carpentier y Jorge Rausch.

En ese momento, los nervios le jugaron una mala pasada a Rocío Marengo, quien se cayó al suelo cuando cargaba dos canastos dentro del supermercado del certamen.

"Yo a todas las cosas negativastrato de buscarles el por qué. Y digo ‘bueno, ok, me caí, me desmoroné’. Pero me sirvió para despertarme. Tuve restos, hay que tener un mise en place organizado. Son muchos productos, son muchas preparaciones. Así que un tropezón, en este caso, fue caída. No va a ser un muro que no pueda derribar", señaló la mediática argentina, luego de su incidente.

"¡Quiero agradecerles de todo corazón, pero fuerte fuerte (sic), a todos lo que me acompañaron en este lindo desafío! Gané. Estoy demasiado orgullosa de mí. Haber llegado hasta acá habla de la garra, esfuerzo, perseverancia y constancia que le meto a todo en la vida", expresó la blonda en su redes sociales, y aprovechó la oportunidad para agradecerle a sus familiares y amigos que la acompañaron.

MasterChef Celebrity también tendrá su edición argentina. Por el momento no hay fecha confirmada para su debut, pero se especula que comenzará a mediados de septiembre. Iliana Calabró, El Polaco, Fede Bal y el humorista Roberto Moldavsky son los primeros confirmados del formato.