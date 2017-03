Rocío ya está en el "Bailando"

Mientras algunos se postulan desesperados y otros se hacen rogar para participar del “Bailando”, Rocío Oliva ya confirmó que estará en el certamen. Según dijo Ángel de Brito, en su programa Los ángeles de la mañana, Diego Maradona le dio el visto bueno, pese a su enemistad con Marcelo Tinelli.

Sorprende que el ex futbolista haya aceptado que su novia forme parte de la pista de Showmatch. Es que el Diez y el conductor no se llevan nada bien desde que Tinelli invitó a las pistas a Verónica Ojeda, su ex y madre de su hijo, Dieguito Fernando. El año pasado la relación se volvió aún más tensa cuando el ex vicepresidente de San Lorenzo llevó a Diego Junior al certamen.

¿Reconciliación?

Cómo habrá hecho la rubia para convencerlo no se sabe, pero muchos dicen que Diego está tan enamorado que hasta se amigaría con el conductor por ella. Se sabe que Rocío logró que el Diez se relacione con Jana y Junior, dos de sus hijos extramatrimoniales.

Cabe recordar que Oliva ya fue convocada en el pasado y rechazó la oferta porque no pudo convencer a Maradona. Según publicó Ciudad.com, Diego no estaría tan de acuerdo como dijo Oliva. “Para él es casi una traición”, aseguraron fuentes cercanas al Diez.

Aún a la pareja le falta tener una conversación cara a cara. Laura Ubfal informó que Rocío viajará a Dubai a fin de mes.

Por otro lado, Rocío este año estará más tiempo en Buenos Aires. La rubia, además de firmar su participación en el certamen más famoso del país, semanas atrás ya firmó su contrato con el club de fútbol Excursionista.

Mientras tanto, los productores de Showmatch preparan una gran apertura e insisten en los demás participantes. Por ahora, los únicos confirmados, además de Oliva, son los miembros del jurado, Moria, De Brito y Polino, a excepción de Pampita que, aunque está arreglando, no firmó contrato.