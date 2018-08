Roco: "Es un orgullo representar a las mujeres"

“Es un orgullo representar a las mujeres en una categoría tan linda como la Monomarca Gol. Me sorprendió que me escribió mucha gente por esto y me pone muy contenta”, contó Mayra, emocionada por un logro inédito dentro del tradicional certamen regional.

La decisión de adentrarse en el automovilismo partió de su familia, que ya compitió en la misma división. “Mi papá (Francisco) corrió cerca de 7 años y me dijo si quería participar. A mí me encantan los autos y lo esperaba mucho”, explicó.

Para la neuquina de 27 años será su primera experiencia compitiendo en automovilismo, pese a crecer en una familia fierrera. “No competí anteriormente, siempre quise correr en el karting, pero las cosas no se dieron”, sostuvo. Pero su viejo anhelo tendrá su revancha este fin de semana.

En las próximas cinco fechas -las que restan en el campeonato-, Roco prioriza el aprendizaje: “Voy a terminar este torneo para adentrarme en la competencia, pero la idea es que el año que viene arranque con todo, para poder pelear el campeonato si se puede”.

Familia fierrera

En cuanto a sus expectativas sobre la primera fecha, Mayra no apunta bajó. “Creo que nos va a ir bien, mi viejo me enseñó mucho, junto a mí tío José Luis, y también Gerardo del equipo Tappatá (con el que competirá este torneo). Aunque de la teoría a la práctica hay un paso importante”, contó la joven entre risas.

La cuarta fecha será especial para la categoría y para Mayra, que quiere ganarse un lugar en un espacio que históricamente fue terreno de hombres. La neuquina romperá el hielo.

5 Las fechas restantes de la Monomarca Gol

Este sábado y domingo se correrá la cuarta fecha en Centenario de un total de 8 previstas. Mayra tendrá el objetivo de sumar experiencia en la división.