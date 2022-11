Rodrigo Lussich contó quién es la famosa que destrozó la casa que alquiló

Rodrigo Lussich reveló en Socios del Espectáculo que una famosa alquiló una casa pero que no la dejó en buenas condiciones. Esto le trajo problemas y deberá hacerse cargo de los arreglos. Pero, ¿De quién se trata?

Rodrigo Lussich tiró una bomba en Socios del espectáculo.mp4

Adrián Pallares, quien siempre lo acompaña, también opinó sobre el desastre que dejó la famosa: “Y está sucio y con una rana”. A lo que Lussich siguió: “Mirá cómo dejó la pileta, todo mugriento. Le alquilaron una casa y ella dejó todo arruinado”.

“La gente de la casa se comunicó con nosotros, porque quiere demandarla. Arruinó una mesa. La mesa es muy fina y lo único que le dijeron fue ‘no te preocupes por nada, solo preocupate por la mesa. Cuidala, que no le dé el sol, que no le dé el agua’. La dejó afuera, le agarró el sol, el agua, la hizo bolsa”, explicó sobre la única solicitud que le hicieron.

Como si las cosas que rompió no fueran suficientes, también aseguraron que se llevó cosas que no le pertenecían: “Una de las denuncias de los propietarios de la casa hacen es que ella se habría hurtado los decodificadores de las televisiones”.

Rodrigo Lussich sobre Romina Malaspina.jpg

Luego de ver el desastre, la gente comenzó a impacientarse y quisieron saber de quién se trataba: “Estamos en condiciones de afirmar que la famosa que dejó destruida una casa que había alquilado, dejó una mesa hecha pelota que le habían pedido que cuidara especialmente, había pagado el arreglo pero no el flete, que no pagó piletero, que no pagó jardinero, se habría llevado los decodificadores, es… ¡Romina Malaspina y esto es una bomba!”.

Así es. Romina Malaspina es quien se comprometió a cuidar la casa que ella misma alquiló y luego la dejó en pésimas condiciones. Ahora, deberá enfrentar la demanda que le harán los propietarios de la misma.