Ya cerradas las postulaciones en Cutral Co y Plaza Huincul (23 de julio), Figueroa puso la mira ahora en los restantes compromisos electorales municipales que se vienen: Plottier y Rincón de los Sauces el 3 de septiembre y Villa la Angostura el 22 de octubre.

Figueroa y Erdozain.JPG El médico Walter Erdozain sería el candidato por el espacio de Rolo Figueroa

Allí se dará la particularidad de que la candidata del MPN, Norma Sepúlveda, que irá por su reelección, representa a la línea interna Azul y Blanca de los petroleros, lo que marca toda una incógnita respecto a los posicionamientos políticos que puedan darse, a partir del acuerdo que los propios petroleros hicieron con Figueroa en Cutral Co y que podría replicarse en otras localidades.

En Plottier hay dos nombres, por el momento. El de Julieta Corroza, impulsada por Figueroa, y el del secretario de Desarrollo Urbano municipal, Luis Bertolini, que cuenta con el respaldo de la actual intendenta Gloria Ruiz, que el 10 de diciembre asumirá como vicegobernadora.

julieta corroza Julieta Corroza, uno de los nombres que se barajan en Plottier

Finalmente, en Villa La Angostura, Figueroa tiene en carpeta a José “Piti” Suárez, un ex MPN que había sido presentado por Comunidad antes del 16 de abril, junto a otros postulantes a jefe comunal de la provincia. Pero como, en el resto de los casos, la decisión sobre quién será ungido se tomará en base a encuestas y otros sondeos que indiquen quién mide más. Y allí apareció otro nombre, impulsado por el PRO, que es el de Edith Sanguine, presidenta de la Cámara de Comercio de Villa La Angostura.

“Los candidatos van a ser del espacio, que es amplio. Lo que se busca es que garanticen ganar. Pero no hay definiciones todavía. Hoy se evalúa cada escenario en particular, y nos quedaremos con el candidato que reúna más votos”, explicó un dirigente de peso de Comunidad. “Lo que busca Rolo es que surjan los mejores candidatos, no amigos”, se aseguró desde uno de los sectores que apoyó con una lista colectora a Figueroa en abril.

SFP Rolo Figueroa (3).JPG Sebastian Fariña Petersen

Por otra parte, el peronismo figueroista también participará de estos armados. Ya presentó listas colectoras en Huincul y Cutral Co, y lo propio podría hacer en Rincón de los Sauces y Plottier. Con un agregado: en estas dos localidades el PJ como partido definió integrar el frente Comunidad. Además, y al igual que en Villa La Angostura, el objetivo es formar parte de futuros gobiernos municipales.