Roma: novias desesperadas por aplazamiento de casamientos

Aunque la ciudad de Roma ha ido recuperando su normalidad con la llegada del buen tiempo y el descenso de los casos de coronavirus, aún sigue siendo pronto para que se reabran algunas actividades que implican la aglomeración de personas. Por ello, las bodas siguen suspendidas has nuevo aviso.

Esto no puso muy contenta a un grupo de novias que decidieron realizar una peculiar protesta en uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad. La imagen de las novias con sus trajes blancos, parecía salida de la película de Hollywood "The Bachelor", solo que este grupo de novias desesperadas no persiguen a un mismo soltero y tomaron como escenario la popular Fontana di Trevi.

novias diariouno.com.ar

Este grupo de chicas que anhelan vivir su gran día y decir "acepto" rodeadas de sus seres queridos, llamaron la atención y su protesta pacífica con un toque de glamur ha dado la vuelta al mundo.

"Nos han roto los sueños", "No esposos, no iglesias, no fieles", "el 90% aplazado hasta el 2021" son alguno de los mensajes que se pueden leer en las pancartas de las novias. Italia es popular entre miles de parejas por sus hermosos paisajes (ideales para estos eventos) por ello, junto al turismo el negocio de las bodas genera grandes ganancias al país.

Por ello, además de las novias personas relacionadas con la industria de los casamientos se unieron para manifestar en Roma con el fin de poder volver pronto a sus actividades comerciales y tratar de recuperarse de los efectos económicos del coronavirus.