Román lo bancó al Apache: "Está por encima de todos"

Buenos Aires

El segundo regreso de Carlos Tevez a Boca no fue el soñado por el Apache. Por un lado, su nivel de juego no fue el mejor en los partidos que le tocó jugar y, por el otro, tampoco recibió el calor del hincha como esperaba. Es que su salida a China no gustó y el mundo Boca no se lo dejó pasar. Es verdad que fue el más aplaudido en el partido contra River, pero nunca llegó la ovación que el delantero esperaba.