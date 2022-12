Rosario: “Vamos a matar a un policía todos los días”

Un hombre disparó con un arma contra el frente de la sede de la Televisión Litoral Rosario, donde fue hallado luego un mensaje intimidatorio dirigido a jefes narcos, a quienes les advierten que van a “matar a un policía todos los días” si no dejan de trabajar en conjunto con fiscales y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), informaron fuentes judiciales.

“Dejen de trabajar con los fiscales y con la AIC, porque vamos a matar un policía todos los días. Dejen de confinar a los pibes en los pabellones. Con la mafia no se jode”, dice el mensaje dejado en el lugar. Voceros de la justicia local detallaron que el nuevo ataque se se registró este lunes a la madrugada en la sede de Televisión Litoral, situada en Perón al 8100, de Rosario.

Según quedó registrado en las cámaras de seguridad, un hombre con casco de moto descendió de un Volkswagen Up y disparó contra la fachada del lugar donde funciona Canal 3 Rosario, FM Vida y Radio 2. Luego, el atacante regresó al rodado y escapó, añadieron los voceros, quienes dijeron que hasta el momento no se halló la vaina servida ni orificios de bala en los ingresos del edificio. No obstante, personal de seguridad del lugar confirmó haber visto en las cámaras del lugar cómo el atacante apunta una pistola contra el edificio y dispara, tras lo cual huye en el automóvil.