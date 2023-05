Rosatti: "No estamos en la Corte para hacer amistades”

El presidente de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti remarcó que el máximo tribunal no está en la función pública “para hacer nuevas amistades si no para cumplir con la Constitución”. Al mismo tiempo, defendió el trabajo de ese cuerpo al señalar que en los “últimos años” sus integrantes tomaron decisiones que “no han agradado al poder de turno”.

“Vemos el surgimiento y la expansión de un Estado dentro de otro. Y no me refiero a la grieta que es percibir distinto el mismo país, sino a uno dentro del otro con su propia ley, justicia, policía e interpretación. Es el caso del estado narco, que constituye el desafío de pensar un futuro en unidad dentro de la heterogeneidad”, remarcó el ex ministro de Justicia durante el gobierno de Néstor Kirchner.

En el contexto de esta serie de actividades y ponencias que se ofrecerán en el encuentro “Protagonistas de la próxima Argentina”, Rosatti evaluó que “no puede haber sustentabilidad jurídica” si se produce el surgimiento de un poder dentro de otro. “La primera regla en la que tenemos que respetar es estar de acuerdo es que, más allá de las diferencias, debemos estar debajo de la Constitución argentina, afirmó el presidente de la Corte, quien actualmente afronta junto a los otros integrantes del cuerpo -Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda- un proceso por presunto “mal desempeño” y “abuso de autoridad” en el marco de la Comisión de Juicio Político de Cámara de Diputados.

El magistrado aseguró que formuló estas consideraciones porque en Argentina “lo obvio se transforma en lo particular y los buenos ejemplos, que no abundan”. Por otra parte, en cuanto al funcionamiento del organismo, apuntado constantemente, el magistrado aseguró que junto a sus colegas “trabaja para modificar criterios” respecto de la función que debe cumplir “el tribunal revisor de las instancias inferiores”.