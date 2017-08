Rossomanno logró su primer triunfo en la Metropolitana

“Pudimos hacer un podio ayer (por el viernes) y estamos felices por esta primera victoria. Sabía que tenía que hacer buena diferencia para que no me superen en la rectas y mantenerme a una buena distancia para que no me superen”, dijo el ganador, campeón el año pasado de la Fórmula Pampeana Patagónica que esta temporada está haciendo su debut en la Fórmula Metropolitana. Franco fue el más rápido de la clasificación, lo que le permitió largar desde la pole en la segunda final, muy complicada por la lluvia. Después de una largada con procedimiento de lluvia, todos en fila india, Franco se manejó con precisión para quedarse con la victoria.

En tanto, Lucas Rossomanno abandonó en la segunda vuelta tocado por Esteban Mancuso.